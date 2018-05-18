Wattens - FC Wiener Neustadt maçı heyecanı

Wattens ve FC Wiener Neustadt, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. Wattens 37 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken FC Wiener Neustadt 57 puanda ve 4. sırada. Wattens son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. FC Wiener Neustadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 125 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wattens kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, FC Wiener Neustadt sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Wattens son hafta oynanan Blau-Weiss Linz maçında 0-2 kazandı.

FC Wiener Neustadt ise USK Anif maçında 0-0 berabere kaldı.

Wattens, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 23 gol yedi.

FC Wiener Neustadt ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Wiener Neustadt, 20 gol atarken 14 gol yedi.