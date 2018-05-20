Wattens - Ried maçı heyecanı

Wattens ve Ried, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Avusturya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:30. 38 puanlı Wattens 7. sırada bulunuyor, Ried 57 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Wattens, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ried, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 465 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wattens kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ried sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Wattens son haftadaki Blau-Weiss Linz müsabasında 0-2 kazandı.

Ried ise Kapfenberg maçında 2-0 kazandı.

Wattens, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 24 gol yedi.

Ried, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Ried, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.