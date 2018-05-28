Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde, tek erkeklerde Stan Wawrinka, Guillermo Garcia-Lopez'e 3-2 yenilerek ilk turda elendi.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde, İsviçreli tenisçi Wawrinka ile İspanyol Garcia-Lopez karşılaştı.



Tek erkeklerde 23. seribaşı Wawrinka, dünya klasmanının 67'ncisi Garcia-Lopez'e 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-2 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.



Wawrinka, 2015'te Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşamıştı.



AZARENKA DA İLK TURDA ELENDİ



Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ikinci gününde, tek kadınlarda Victoria Azarenka, Katerina Siniakova'ya 2-0 mağlup olarak ilk turda elendi.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci gününde eski dünya bir numarası Belaruslu tenisçi Azarenka ile Çek sporcu Siniakova karşı karşıya geldi.



Dünya sıralamasının 82. basamağındaki Azarenka, 57. sıradaki Siniakova'ya 7-5'lik setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.



2012 ve 2013'te Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon olan Azarenka, Ostapenko ile Venus Williams'ın ardından turnuvaya ilk turda veda eden 3. önemli isim oldu.

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