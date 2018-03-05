ABD merkezli Automattic’in kolayca internet sitesi kurma ve yönetme imkanı tanıyan içerik yönetim sistemi Wordpress, dünyadaki tüm web sitelerinin yüzde 30’unda kullanılıyor.

Avustruyalı danışmanlık şirketi Q-Success tarafından dünyadaki en popüler 10 milyon sitede gerçekleştirilen araştırmada, WordPress’in içerik yönetim sistemi pazarının yüzde 60’ını elinde tuttuğu saptandı.

Wordpress, dünyadaki tüm web sitelerinin yüzde 30’unda kullanılırken, en yakın takipçisi Joomla ise yalnızca yüzde 3 ile ikinci sırada bulunuyor. Pazarda ayrıca Drupal, Magento, Shopify ve Google Blogger gibi iddialı oyuncular da yer alıyor.

Q-Success araştırmasında, sıfırdan kodlanmış veya daha sonradan içerik yönetim yazılımlarıyla uyumlu hale getirilmiş web sitelerinin hesaba katılmadığını belirtmekte fayda var.