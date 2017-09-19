Webo, şampiyonluk yarışını değerlendirdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Kamerunlu golcü oyuncu Pierre Webo, Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bu sezon Trabzonspor'u şanslı gördüğünü söyledi.
Webo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni takımının bir parçası olup, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını belirtti.Daha önce Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Osmanlıspor formaları da giyen Webo, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının kıyasıya geçeceğini kaydetti.Kamerunlu futbolcu, "Bu sezon Beşiktaş çok iyi bir takım ama Trabzonspor'a dikkat etmek lazım. Bir takımı şampiyon yapan 11 oyuncu değil, 18-19 kişilik oyuncu grubudur. Bu anlamda Trabzonspor da bu oyuncu grubuna sahip. Bu sene Beşiktaş aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor. Bu durum lige konsantre olmaları adına engel teşkil edebilir. Şampiyonluk konusunda Başakşehir de önemli. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük takımlar elbetteki favori gösterilir ancak Trabzonspor ve Başakşehir'i unutmamak lazım. Benim gönlümden geçen tuttuğum takım olduğu için Fenerbahçe ama bir yandan da Trabzonspor ve Başakşehir gibi takımların da şampiyon olmasını isterim. Her zaman favorilerin dışındakiler daha keyifli olur. Farklılık her zaman iyidir." dedi.
''FENERBAHÇE'NİN ZAMANA İHTİYACI VAR''
Fenerbahçe'nin ligdeki görüntüsüne de değinen tecrübeli golcü, "Fenerbahçe'nin lige iyi başlayamamış olması da benim için üzüntü verici. Böyle büyük takımlarda her zaman baskı çok oluyor. Bu da futbolculara, hocalara ve yöneticilere yansıyor. Böyle durumlarda başarılı olunamadığında da tüm yük futbolculara biniyor. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Biraz zamanla ve şansla Fenerbahçe toparlanacaktır. Fenerbahçe'nin yeniden başarılı olacağına inanıyorum." dedi.
WEBO'DAN BURAK YILMAZ VE ABDULLAH AVCI'YA ÖVGÜ
"Türkiye'de en iyi forvet transferi Burak Yılmaz'dır" diyen Webo, Süper Lig'deki teknik direktörler konusunda, "Abdullah Avcı'nın belirli bir stili var ve giderek artan bir grafik çiziyor. Bence Abdullah hoca bu sene büyük başarı yakalayacaktır. Aykut Kocaman da iyi bir teknik adam. Onun üzerinde çok büyük baskı olmasına rağmen umarım başarılı olur. Beşiktaş'ın teknik direktörünü de çok beğeniyorum." ifadelerini kullandı.
''YENİ AİLEMDEN YENİ ŞEYLER ÖĞRENECEĞİM''
Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde bazı illeri görme imkanı bulduğunu anlatan Webo, Gaziantep'i çok sevdiğini ve insanlarının sıcakkanlılığını takdir ettiğini vurguladı. Webo, Gaziantep'te bulunduğu süre boyunca spor kamuoyunun beklentilerini karşılamaya çalışacağını belirterek, "Kariyerimde neredeyse dünyadaki tüm turnuvalarda görev aldım. UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Afrika Kupası sadece bunlardan birkaç tanesi. Her katıldığım organizasyondan bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Şimdi de yeni şeyler öğrenmeye çalışacağım. Buradaki yeni ailemden de yeni şeyler öğreneceğim." diye konuştu.
Türkiye'de ilk kez Süper Lig dışında bir takımda mücadele edeceğini hatırlatan deneyimli futbolcu, bu yeni serüvende uyum sürecini en kısa sürede atlatıp başarılı olmaya çalışacağını kaydetti. Gaziantep'teki taraftarlara da seslenen Webo, "Taraftardan istediğim şey, maça gelmeleri. Stadı dolu görelim. Biz futbolcular olarak onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız. Onlar da stadı doldursun, onların yardımına ihtiyaç duyacağız. Biz burada her maçı ayrı ayrı düşünüp şampiyonluk için çalışacağız. Kimin şampiyon olacağını elbette Allah bilir. Bir takımda rekabetin olması çok iyi olabilir. Bir takımın başarılı olması için 11 değil, 18-19 kişilik oyuncu topluluğu önemli. Bu kadar iyi futbolcuların bir arada olması da Gazişehir için avantaj olacak." dedi.
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