Wehen - FSV Zwickau karşılaşma önü

Almanya 3. Lig maçında Wehen ile FSV Zwickau, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 62 puanlı Wehen 4. sırada bulunuyor, FSV Zwickau 38 puana sahip ve 16. sırada. Wehen son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FSV Zwickau son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da Wehen kazanır 1.25, berabere biter 4.10, FSV Zwickau kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Wehen son haftadaki FSV Frankfurt müsabasında 4-1 kazandı.

FSV Zwickau ise Duisburg maçında 5-1 yenildi.

Wehen, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 39 gol atıp 19 gol yedi.

FSV Zwickau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FSV Zwickau, 14 gol atarken 26 gol yedi.