Wehen - FSV Zwickau karşılaşma önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Wehen, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü FSV Zwickau takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 62 puanlı Wehen 4. sırada bulunuyor, FSV Zwickau 38 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Wehen, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FSV Zwickau, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 259. İddaa'da Wehen kazanır 1.25, berabere biter 4.00, FSV Zwickau kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Wehen son hafta oynanan FSV Frankfurt maçında 4-1 kazandı.

FSV Zwickau ise Duisburg karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Wehen, evinde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 39 gol atıp 19 gol yedi.

FSV Zwickau, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FSV Zwickau 14 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.