Wehen - VfR Aalen maç önü

Almanya 3. Lig maçında Wehen ile VfR Aalen, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Wehen 65 puanla 4. sırada, VfR Aalen 50 puanla 11. sırada bulunuyor. Wehen son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. VfR Aalen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 214. İddaa'da Wehen kazanır 1.60, berabere biter 3.20, VfR Aalen kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Wehen önceki hafta Stuttgart(Am) mücadelesinde 3-1 kazandı.

VfR Aalen ise Werder Bremen(Am) karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Wehen, evinde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 42 gol atıp 19 gol yedi.

VfR Aalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. VfR Aalen, 18 gol atarken 32 gol yedi.