Hollywood'u sarsan cinsel taciz iddialarının odağında yer alan Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein dün New York'ta polise teslim olmuş, isimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, 66 yaşındaki Weinstein'ın cinsel tacizden yargılanmasının beklendiğini belirterek, böyle bir suçun 25 yıla kadar hapis cezası anlamına geldiğini ifade etmişti.

BBC'de yer alan habere göre, hakkındaki taciz ve tecavüz iddialarından suçlu bulunan 66 yaşındaki Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Elektronik kelepçe takmayı kabul eden Weinstein pasaportunu polise teslim etti.

Yapımcı Weinstein'ı taciz ya da tecavüzle suçlayanlar arasında Kate Beckinsale, Gwyneth Paltrow ve Angelina Jolie gibi tanınmış oyuncular bulunuyor.

Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein ve aktör Kevin Spacey'in adının karıştığı taciz iddiaları, geçen yıl sonunda Hollywood'u sarsmıştı. Aralarında ünlü aktrislerin de bulunduğu çok sayıda kadının cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Weinstein, erkek kardeşi Robert ile kurduğu film şirketinden çıkarılmış ve yapımcının Hollywood Film Akademisi ile ilişiği kesilmişti.

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