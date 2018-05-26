Weinstein 1 milyon dolar kefaletle serbest kaldı

- Getty Images

Hakkındaki taciz ve tecavüz suçlaması sonrası New York polisine teslim olan ABD'nin ünlü film yapımcılarından Harvey Weinstein, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Weinstein pasaportunu polise teslim etmeyi ve GPS takip cihazı takmayı da kabul etti.

Hollywood'daki bütün prestiji ve yerini kaybeden 66 yaşındaki yapımcı, aylar süren iddialar sonrası Cuma günü gözaltına alınmıştı.

70'den fazla kadın Weinstein'ı taciz ve tecavüzle suçladı. Söz konusu cezalar ise, ismi açıklanmayan iki kadının suçlamalarına dayanıyor.

Weinstein ise şikayetlere konu olan olayların karşılıklı rızayla gerçekleşmiş cinsel ilişkiler olduğunu savunuyor.

- Reuters Hollywood'daki taciz skandalının merkezindeki isim yapımcı Weinstein'la ilgili suçlamalar, #MeToo kampanyasının da önünü açmıştı.

'Gücünü istismar edenlerin suratına bir tokat'

Weinstein'ı tecavüzle suçlayanlar arasındaki ABD'li aktris Rose McGowan, BBC'ye yaptığı açıklamada kararı "gücünü istismar edenlerin yüzüne sert bir tokat" diye niteledi.

McGowan "Bu daha sürecin başlangıcı. Eğer yolun sonunu görebilirsek, umarım zaferle çıkarız" diye de ekledi.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1000022337381683200

McGowan ve daha birçok kadının Weinstein'a yönelik suçlamaları, Hollywood dünyasında "MeToo" hareketinin fitilini ateşlemişti.

Ünlü yönetmenin Manhattan Adliyesi'nde karakoldan kelepçeyle çıkarıldığı fotoğraflar bu nedenle tarihi önem taşıyor.

Karakola koyu renk ceket beyaz gömlek ve kot pantolonuyla gelen Weinstein çevredekilere hafif bir gülümsemeyle bakmıştı. Koltuğunun altında ciltli bazı kitaplar vardı.

Duruşmada ise savcı Joan Illuzzi, yapımcının "kendi pozisyonunu, parası ve gücünü, genç kadınlara cinsel istismarda bulunabileceği durumlar yaratmak için kullandığına" hükmetti.

Dava duruşması, 30 Temmuz'a ertelendi .

Avukatı Ben Brafman, şikayetlere konu olan olayların karşılıklı rızayla gerçekleşmiş ilişkiler olduğunu söyleyen Weinstein'ın suçlamaları reddedeceğini açıkladı.

Polanski: #MeToo hareketi kitlesel bir histeri

Oscar Akademisi Cosby ve Polanski'yi kovdu

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Weinstein'in şirketi iflasa gidiyor

Catherine Deneuve: Erkekler kadınlara asılmakta özgür olmalı

Hollywood'un kadın yıldızlarından cinsel tacize karşı yeni kampanya

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER