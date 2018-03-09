Gazete Habertürk'ün haberine göre; Topçular’da yönetimin, Wenger’i göndermeyi planladığı bildirilirken, Fransız hocanın yerine ise Joachim Löw’ü getirmeyi planladığı ifade edildi. Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe ve Adana’yı çalıştıran Löw, 2006 yılından bu yana Almanya Milli Takımı’nın başında bulunuyor.

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