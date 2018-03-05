Arsene Wenger'in yolu milli golcümüz Cenk Tosun ile kesişebilir. Bir kez daha, Arsene Wenger'in Arseanal'deki geleceği yüksek sesle tartışılıyor.

Son 16 yılda ilk kez 4 maç üst üste kaybeden Arsenal'de Arsene Wenger'in görevine son verilebileceği konuşuluyor.

Daily Star'ın özel haberine göre; Everton'ın sahiplerinden Farhad Moshiri, kulübün talihini tersine çevirebilecek kişi olarak Arsene Wenger'i görüyor.

Everton kulübünün %49.9 hisselerine sahip olan Moshiri, ortağı Alisher Usmanov ile birlikte Arsenal'in %14.65 hissesini de elinde bulunduruyor. (Goal)