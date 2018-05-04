Werder Bremen - Bayer Leverkusen maç önü

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Werder Bremen, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Bayer Leverkusen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Werder Bremen 38 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Bayer Leverkusen 51 puanda ve 5. sırada. Werder Bremen son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Bayer Leverkusen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 116. İddaa'da Werder Bremen kazanır 3.50, berabere biter 3.40, Bayer Leverkusen kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Werder Bremen son hafta oynanan Hoffenheim maçında 1-1 berabere kaldı.

Bayer Leverkusen ise Köln karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Werder Bremen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Werder Bremen, kendi sahasında 20 gol attı, 17 gol yedi.

Bayer Leverkusen, dış sahada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bayer Leverkusen 29 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.