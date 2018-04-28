Werder Bremen - Borussia Dortmund sahaya çıkıyor

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Werder Bremen, 29 Nisan 2018 Pazar günü Borussia Dortmund takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Werder Bremen 37 puanla 12. sırada, Borussia Dortmund 54 puanla 3. sırada bulunuyor. Werder Bremen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Borussia Dortmund, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 149. İddaa'da Werder Bremen kazanır 3.20, berabere biter 3.20, Borussia Dortmund kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Werder Bremen son haftadaki Borussia Dortmund müsabasında 4-3 yenildi.

Borussia Dortmund ise Werder Bremen maçında 4-3 kazandı.

Werder Bremen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Werder Bremen, kendi sahasında 19 gol attı, 16 gol yedi.

Borussia Dortmund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Borussia Dortmund, 22 gol atarken 22 gol yedi.