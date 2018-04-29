Werder Bremen - Borussia Dortmund sahaya çıkıyor

Almanya Bundesliga maçında Werder Bremen ile Borussia Dortmund, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Werder Bremen 37 puanla 12. sırada, Borussia Dortmund 54 puanla 3. sırada bulunuyor. Werder Bremen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Borussia Dortmund son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 149 kodlu maçı oynayanlar; Werder Bremen galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Borussia Dortmund galibiyet oranı 1.65. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Werder Bremen önceki hafta Borussia Dortmund mücadelesinde 4-3 yenildi.

Borussia Dortmund, Werder Bremen karşılaşmaında 4-3 kazandı.

Werder Bremen, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 16 gol yedi.

Borussia Dortmund, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Borussia Dortmund, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.