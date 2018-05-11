Werder Bremen(Am) - Meppen maçı istatistikleri

Almanya 3. Lig maçında Werder Bremen(Am) ile Meppen, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:30. Maç öncesi Werder Bremen(Am) 28 puanla 19. sırada, Meppen 58 puanla 7. sırada bulunuyor. Werder Bremen(Am), son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Meppen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 215 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Werder Bremen(Am) kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Meppen sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Werder Bremen(Am) son haftadaki Cloppenburg müsabasında 0-2 kazandı.

Meppen ise Lübeck maçında 1-2 yenildi.

Werder Bremen(Am), bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Werder Bremen(Am), kendi sahasında 18 gol attı, 28 gol yedi.

Meppen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Meppen, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.