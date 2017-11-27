Wesley Sneijder 1 ay yok

Nice Teknik Direktörü Lucien Favre, kulüp merkezinde takım kaptanı Dante ile basın toplantısı düzenledi.

Ligde Olympique Lyon'a karşı 5-0 kaybettikleri maçı değerlendiren Favre, Hollandalı orta saha oyuncusu Sneijder'in bu karşılaşma öncesinde sakatlandığını kaydetti. Favre, antrenman sırasında kalça kemiğinden sakatlanan Sneijder'in bir ay forma giyemeyeceğini açıkladı.

Bu sezon sadece 8 resmi maça çıkan ve istenen performansı gösteremeyen Sneijder'in devre arasından sonra 13 Ocak'ta oynanacak Amiens mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

(Eurosport)

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