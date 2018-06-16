Gelecek sezonun kadrosunu kurmak ve güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş’a, birçok isim menajerler aracılığıyla öneriliyor. Önceki gün iki sezon önce Fenerbahçe forması giyen ve bonservisi Valencia’da bulunan Luis Nani önerilirken, dün de Wesley Sneijder ismi gündeme geldi.

Yaklaşık dört sezon Galatasaray’da görev yapan ve şu an Katar’ın Al Gharafa takımında forma giyen Hollandalı yıldız için ise Fanatik'te yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş’ten olumsuz yanıt geldi.

Tecrübeli çalıştırıcı, 34 yaşındaki futbolcunun uzun zamandır eski performansından çok uzak olduğunu belirtti ve bu transferi istemediğini yönetime iletti.

Öte yandan menajerlerin 10 numara bölgesi için bonservisi elinde olan futbolculara ağırlık veren siyah-beyazlılar’a, PSG'den Hatem Ben Arfa ve Shakhtar'dan Wellington Nem önerildi.