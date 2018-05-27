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Sneijder ise bu şok iddiayı jet hızıyla yalanladı. Wesley Sneijder, "Çok yoğun çalışıyoruz. Ben Katar'dayım, Yolanthe ise ABD'de. Ancak her gün görüntülü konuşuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.