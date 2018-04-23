Hollanda Futbol Federasyonu, 6 Eylül'de Peru ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında Wesley Sneijder'in milli takım formasını son kez giyeceğini duyurdu.

Kariyerini teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Katar ekibi Al Gharafa'da sürdüren yıldız futbolcu, 2013 yılında üzerine geçirdiği Hollanda A Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcu unvanının da sahibi. Bugüne kadar 133 maça çıkan Sneijder, 31 gole imza attı.

Ronald Koeman'ın "Yeni bir Hollanda inşa etmek için seçim yapmak zorundaydım" sözleriyle kadroya dahil edilmeyen Sneijder, milli formadan emekli olduğunu açıkladmıştı. Teknik direktör Koeman, Wesley Sneijder'i ziyaret etmiş ve "Sneijder, harika bir profesyonel ve son yılların en iyi Hollandalı futbolcularından biri." ifadelerini kullanmıştı.

Milli formaya veda eden Sneijder, "Katar'a transfer olurken milli takım kariyerimi etkileyeceğini biliyordum. Ronald Koeman'ın genç oyuncularla yeni bir başlangıç yapmak istemesini anlayışla karşılıyor ve saygı duyuyorum" yorumunda bulunmuştu.