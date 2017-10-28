West Bromwich: 2 - Manchester City: 3 (MAÇ SONUCU)

Premier Lig 10. hafta maçında Manchester City, West Bromwich Albion deplasmanına çıktı. Manchester City, Sane, Fernandinho ve Sterling'in golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ev sahibine Rodriguez ve Philips'in sayıları yetmedi.

Manchester City, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek en yakın rakibi Manchester United'ın 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. West Bromwich ise 10 puanla 14. sırada yer buldu.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Manchester United 1 - 0 Tottenham

Arsenal 2 - 1 Swansea City

Crystal Palace 2 - 2 West Ham United

Liverpool 3 - 0 Huddersfield Town

Watford 0 - 1 Stoke City