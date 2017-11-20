West Bromwich Albion, Tony Pulis'in görevine son verdi

Premier Lig'de cumartesi günü Chelsea'ye 4-0 mağlup olan West Bromwhich Albion, deneyimli teknik direktör Tony Pulis'in görevine son verdiğini resmen açıkladı. Ligde 17. sırada yer alan ekip, 11 maçtır kazanamıyor.

Başkan John Williams yaptığı açıklamada "Bu karar düşünülmeden verilmiş bir karar değildir. Sonuçları olan bir iş yapıyoruz. Son sezonu noktaladığımız yer ve bugünkü noktaya baktığımızda oluşan tablo hayal kırıklığı verici." ifadelerini kullandı.

Tony Pulis'in 2015'ten bu yana istatistikleri:

Oynanan maç: 121

Galibiyet: 36

Beraberlik: 36

Mağlubiyet: 49

Galibiyet oranı: Yüzde 30.

West Bromwich Albion

Tony Pulis

Premier League

Chelsea