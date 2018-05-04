West Bromwich - Tottenham düellosu

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. West Bromwich, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Tottenham takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi West Bromwich 28 puanla 20. sırada, Tottenham 71 puanla 4. sırada bulunuyor. West Bromwich, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tottenham son 5 mücadelede 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 120 kodlu maçı oynayanlar; West Bromwich galibiyet oranı 5.50, beraberlik oranı 4.00, Tottenham galibiyet oranı 1.30. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

West Bromwich son hafta oynanan Hull City maçında 3-1 kazandı.

Tottenham, Chelsea karşılaşmaında 2-0 kazandı.

West Bromwich, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. West Bromwich, kendi sahasında 20 gol attı, 29 gol yedi.

Tottenham ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tottenham, 34 gol atarken 19 gol yedi.