West Ham United - Everton maçı öncesi rakamlar

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. West Ham United, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Everton takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 39 puanlı West Ham United 15. sırada bulunuyor, Everton 49 puana sahip ve 8. sırada. West Ham United son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Everton, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 463 kodlu maçta; İddaa oynayanlar West Ham United kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Everton sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

West Ham United son hafta oynanan Burnley maçında 1-2 kazandı.

Everton ise Arsenal karşılaşmasında 3-1 yenildi.

West Ham United, evinde 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 25 gol yedi.

Everton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Everton, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.