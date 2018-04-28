West Ham United - Manchester City maçı ne zaman?

West Ham United ve Manchester City, 29 Nisan 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:15. Maç öncesi West Ham United 35 puanla 15. sırada, Manchester City 90 puanla 1. sırada bulunuyor. West Ham United son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Manchester City, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 144 kodlu maçı oynayanlar; West Ham United galibiyet oranı 8.00, beraberlik oranı 5.00, Manchester City galibiyet oranı 1.15. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

West Ham United önceki hafta Burnley mücadelesinde 1-2 kazandı.

Manchester City, Watford karşılaşmaında 0-5 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan West Ham United, 20 gol attı ve 21 gol yedi.

Manchester City, dış sahada 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Manchester City 40 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.