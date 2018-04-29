West Ham United - Manchester City maçı ne zaman?

West Ham United ve Manchester City, 29 Nisan 2018 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:15. 35 puanlı West Ham United 15. sırada bulunuyor, Manchester City 90 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi West Ham United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Manchester City, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 144 kodlu maçı oynayanlar; West Ham United galibiyet oranı 8.00, beraberlik oranı 5.00, Manchester City galibiyet oranı 1.15. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

West Ham United son hafta oynanan Burnley maçında 1-2 kazandı.

Manchester City ise Watford karşılaşmasında 0-5 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan West Ham United, 20 gol attı ve 21 gol yedi.

Manchester City, dış sahada 14 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Manchester City 40 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.