West Ham United - Manchester United maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig maçında West Ham United ile Manchester United, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Maç öncesi West Ham United 38 puanla 15. sırada, Manchester United 77 puanla 2. sırada bulunuyor. West Ham United son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Manchester United, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 560 kodlu maçta; İddaa oynayanlar West Ham United kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Manchester United sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

West Ham United son haftadaki Manchester United müsabasında 0-2 yenildi.

Manchester United ise West Ham United karşılaşmasında 0-2 kazandı.

West Ham United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. West Ham United, kendi sahasında 21 gol attı, 25 gol yedi.

Manchester United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Manchester United, deplasmanda 30 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.