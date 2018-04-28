Westerlo - Tubize maçı istatistikleri

Westerlo ve Tubize, 29 Nisan 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig B Küme Düşme Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 25 puanlı Westerlo 2. sırada bulunuyor, Tubize 14 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Westerlo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Tubize, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 553. İddaa'da Westerlo kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Tubize kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Westerlo son hafta oynanan Cercle Brugge maçında 1-1 berabere kaldı.

Tubize, Union St Gilloise karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Westerlo, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Tubize, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Tubize 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.