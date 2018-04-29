Westerlo - Tubize maçı istatistikleri

Belçika 1.Lig B Küme Düşme Turu maçında Westerlo ile Tubize, 29 Nisan 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Westerlo 25 puanla 2. sırada, Tubize 14 puanla 4. sırada bulunuyor. Westerlo, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Tubize, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 553. İddaa'da Westerlo kazanır 1.60, berabere biter 3.20, Tubize kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Westerlo önceki hafta Cercle Brugge mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Tubize ise Union St Gilloise maçında 1-1 berabere kaldı.

Westerlo, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Tubize, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Tubize, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.