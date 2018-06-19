Game of Thrones’tan sonra dünyayı kasıp kavuran bir başka HBO dizisi Westworld’un mobil oyununun 21 Haziran’da Android ve iOS platformlarına çıkış yapacağı duyuruldu. Ancak Avustralya ve Türkiye gibi bazı ülkelerde birçok kullanıcı oyuna şimdiden erişebiliyor.

HBO ve Warner Bros’un neredeyse yarım yıldır reklamını yaptığı Westworld, Behaviour Interactive tarafından geliştiriyor. Oynanış olarak ilk bakışta Fallout Shelter’a benzetilen oyunda Delos Destinations’ta yeni işe başlamış bir eleman olarak parktaki ev sahiplerinin yönetiminden sorumlu olacaksınız.

Westworld’un mobil oyunu için ön kayıtlar hala devam ediyor. Ön kayıt yapan kullanıcılara başlangıçta bazı ödüller verilecek. Lawrence karakteri, yenetek puanları, altın paketleri ve temel ev sahibi kodları yeni başlayan oyunculara hediye edilecek.