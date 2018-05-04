Wexford Youths - Cabinteely sahaya çıkıyor

Wexford Youths ve Cabinteely, 04 Mayıs 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 7 puanlı Wexford Youths 9. sırada bulunuyor, Cabinteely 9 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Cabinteely, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 223 kodlu maçı oynayanlar; Wexford Youths galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Cabinteely galibiyet oranı 2.40.

Wexford Youths son haftadaki Cabinteely müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Cabinteely, Wexford Youths karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Wexford Youths, 9 gol attı ve 10 gol yedi.

Cabinteely, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cabinteely, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.