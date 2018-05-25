Wexford Youths - Finn Harps düellosu

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Wexford Youths, 25 Mayıs 2018 Cuma günü Finn Harps takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 7 puanlı Wexford Youths 9. sırada bulunuyor, Finn Harps 21 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Finn Harps, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 122 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wexford Youths kazanırsa 4.60, beraberlik çıkarsa 3.75, Finn Harps sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler.

Wexford Youths son hafta oynanan Sligo Rovers maçında 5-0 yenildi.

Finn Harps ise Bohemians karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Wexford Youths, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 21 gol yedi.

Finn Harps, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Finn Harps, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.