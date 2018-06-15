Wexford Youths - Galway FC sahaya çıkıyor

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Wexford Youths, 15 Haziran 2018 Cuma günü Galway FC takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Wexford Youths 8 puanla 9. sırada, Galway FC 25 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wexford Youths, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galway FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 165 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wexford Youths kazanırsa 8.00, beraberlik çıkarsa 4.30, Galway FC sahadan galip ayrılırsa 1.20 oranını elde edecekler.

Wexford Youths önceki hafta Sligo Rovers mücadelesinde 5-0 yenildi.

Galway FC, Dundalk karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Wexford Youths, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Wexford Youths, kendi sahasında 10 gol attı, 22 gol yedi.

Galway FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Galway FC, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.