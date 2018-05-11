Wexford Youths - Longford Town maçı heyecanı

Wexford Youths ve Longford Town, 11 Mayıs 2018 Cuma günü İrlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 7 puanlı Wexford Youths 9. sırada bulunuyor, Longford Town 15 puana sahip ve 6. sırada. Wexford Youths son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Longford Town, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 154. İddaa'da Wexford Youths kazanır 5.50, berabere biter 3.60, Longford Town kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wexford Youths son hafta oynanan Longford Town maçında 1-0 yenildi.

Longford Town ise Wexford Youths maçında 1-0 kazandı.

Wexford Youths, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Wexford Youths, kendi sahasında 9 gol attı, 19 gol yedi.

Longford Town, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Longford Town 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.