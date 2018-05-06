Wexford Youths - Univ College Dublin düellosu

İrlanda 1.Lig maçında Wexford Youths ile Univ College Dublin, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Wexford Youths 7 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Univ College Dublin 23 puanda ve 1. sırada. Wexford Youths son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Univ College Dublin son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 624. İddaa'da Wexford Youths kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Univ College Dublin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wexford Youths son haftadaki Longford Town müsabasında 1-0 yenildi.

Univ College Dublin, Athlone Town karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Wexford Youths, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Wexford Youths, kendi sahasında 9 gol attı, 11 gol yedi.

Univ College Dublin ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Univ College Dublin, 8 gol atarken 4 gol yedi.