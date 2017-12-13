WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. WhatsApp, Android sürümüne yeni özellikler eklemeyi planlıyor. İşte 2018 WhatsApp özellikleri...

WHATSAPP ENGELLENEN KULLANICILAR

Webtekno'nun haberine göre ilk özellik, engellenen WhatsApp kullanıcılarının engelini daha kolay kaldırmayı sağlıyor. Kişi listesinden engellenen kullanıcının üzerinde parmağınızı basılı tuttuktan engeli kaldır seçeneğine dokunarak engeli kaldırabilecek ve o kişi ile yeniden iletişime geçilebilecek.

WHATSAPP 'DAVET ET' ÖZELLİĞİ

Bir diğer özellik ise iOS uygulamasında bulunan ‘bağlantı yolu ile davet et’ özelliğini Android sürümüne getiriyor. Artık bir kullanıcıyı dahil olduğunuz bir gruba davet etmek istediğinizde yalnızca bir bağlantı göndermeniz yeterli olacak.



WHATSAPP YÖNETİCİ AYARLARI

Test edilen bir diğer özellik ise yönetici ayarları. Yönetici ayarları sayesinde WhatsApp grup yöneticileri üyelerin doğrudan kendisine mesaj göndermesine ya da grup bilgilerini değiştirmek gibi bazı özelliklere erişmesine izin verebilecek.

WHATSAPP SALLAMA ÖZELLİĞİ

WhatsApp’ın uygulama sorunlarını çözmek üzere test ettiği bir başka özellik ise 'sallamak.' WhatsApp ile iletişime geçmek için yapmanız gereken tek şey uygulama açıkken telefonu sallamak.

WhatsApp geliştirme ekibi, özelliklerin tamamını ya da bazılarını tüm kullanıcılara yayınlayabilir.

WhatsApp Messenger Hakkında

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama, 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video,ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj, belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

Facebook tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

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