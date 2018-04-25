WhatsApp, AB'de 16 yaşından küçüklere yasaklanacak

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşından küçüklere yasaklanacak.
Şu anda WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanım yaşı 13, ancak şirket AB'nin yeni veri mahremiyeti kurallarını gelecek ay uygulamaya koymasından önce kendi kullanım koşullarını değıiştirdi.
Facebook'un sahibi olduğu uygulama, önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni kullanım koşullarını onaylamasını istediğinde, kullanıcılardan 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamalarını talep edecek.
Yeni yaş sınırının nasıl mecbur tutulacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
AB Genel Veri Koruma Kuralları (GDPR) 25 Mayıs'ta uygulamaya girecek ve insanlar şirketlerin kişisel bilgilerini nasıl kullanabileceği konusunda çok daha fazla denetim sahibi olacak. İstedikleri takdirde bilgilerinin silinmesini isteme hakkı da verilecek.
Yeni kurallarda çocukların kişisel verilerinin pazarlama ya da kullanıcı hesabı açmak için toplanmasını önlemeye yönelik düzenlemeler de var.
Geçmişte veri paylaşımı uygulamaları nedeniyle soruşturulan WhatsApp, bu kararın AB'deki "üst düzey yeni şeffaflık standartlarına" ulaşmalarına yardımcı olacağı vurgulandı.
Ancak uygulama, dünyanın geri kalanındaki yaş sınırını 13 olarak tutmayı planlıyor.
Snapchat, Instagram, Pinterest, Twitter. Musical.ly ve Reddit gibi çoğu sosyal medya uygulaması 13 yaş ve altına yasak.
13 yaş sınırı kısmen ABD'deki Çocukların İnternetteki Mahremiyetini Koruma Yasası'nın (COPPA) daha küçüklerin kişisel bilgilerinin toplanmasının yasaklanması nedeniyle konuldu.
Ancak Facebook, geçen Aralık'ta altı yaş ve üstü çocukları hedef alan Messenger Kids uygulamasını başlattı. Messenger Kids reklam almıyor ve COPPA'ya uygun tasarlandı.
WhatsApp yeni kullanım kurallarında ayrıca kullanıcıların, uygulamanın sakladığı bilgilerini ayrıntılı bir rapor olarak indirebilmelerine olanacak tanıyacak.
Bu bilgiler arasında, kullanılan telefonun markası ve modeli, telefon rehberindekiler ve gruplar ve engellenen telefon numaraları bulunuyor.
Kişisel bilgileri kullanımı nedeniyle son aylarda yoğun eleştiriler alan Facebook ise farklı bir yaklaşım benimsedi.
Facebook GDPR'ye uymak için 13-15 yaş arası kullanıcıların bilgilerini paylaşabilmeleri için anne-baba ya da vasinin iznini isteyecek.
Bu izin verilmezse, Facebook'un tamamen kişiselleştirilmiş versiyonunu göremeyecekler.
Bu arada yine Facebook'a ait Instagram da kullanıcıların saklanan verilerini indirebilmelerine olanak tanıyan bir hizmet başlattı.
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