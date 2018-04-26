Servisini kullanmak isteyen Avrupalılar için yaş sınırını 16 olarak güncelleyen WhatsApp, AB’nin önümüzdeki ay yürürlüğe girecek veri koruma düzenlemelerine adapte olacağını gösteren ilk mesajlaşma servisi oldu.

Facebook bünyesinde faaliyet gösteren ve 1,5 milyar kullanıcısı bulunan WhatsApp, yaş sınırının artırılmasının AB’nin Genel Veri Koruma Yasası (GDPR) nedeniyle gerçekleştirildiğini duyurdu.

GDPR, dijital servislerin ebeveynleri onay vermediği takdirde 16 yaşından küçüklere ait kişisel verileri toplamasını, işlemesini, kullanmasını ve paylaşmasını yasaklıyor. Ancak AB ülkeleri ulusal çapta yaş sınırlarını 13 ile 16 arasında belirleyebilecek.

AB ülkeleri dışında WhatsApp’ın asgari yaş sınırı 13 olarak kalmaya devam edecek.

WhatsApp’ın kullanıcılarından doğum tarihlerini istememesi ve gelecekte de istemeyeceğini belirtmiş olması, yaş sınırının nasıl uygulanacağının belirsizliğini korumasına sebep oluyor. Ancak yine de bu hamlenin diğer mesajlaşma uygulamalarını benzer bir düzenlemeye gitmeye zorlayacağı düşünülüyor.

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