WhatsApp beta sürümündeki yeni emoji'ler Apple'dan çalıntı mı?

Android'deki en son WhatsApp beta sürümünde ortaya çıkan emoji'ler, Apple'ın iPhone ve iPad gibi mobil cihazlarında kullandığı emoji'lere çok benziyor.

Emojipedia'nın haberine göre, bu emoji'ler henüz beta sürüm aşamasındaki yazılımın tam sürümünde yer almayabilir. Google da kısa süre önce Android 8.0 Oreo için emoji'lerini baştan tasarlamıştı. Şirket, Apple'ı andıran bir tasarıma geçmi ve emoji'lerin şeklini değiştirmişti.

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