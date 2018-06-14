WhatsApp giriş yapmak isteyenler ya da WhatsApp bir anda erişimin durması kullanıcıları sabah şokuna uğrattı. WhatsApp çöktü mü, WhatsApp neden açılmıyor? sorusu gündeme geldi.

WhatsApp neden açılmıyor?

WhatsApp neden açılmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip etmekteyiz.

WhatsApp'taki sorun dünya genelinde görülüyor. İşte arıza tespiti yapılan bölgeler...

Ayrıntılar gelecek...

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