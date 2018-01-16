WhatsApp'dan büyük sürpriz! Herkes bu habere sevinecek

Facebook'un milyonlarca kullınıcıya sahip uygulaması olan WhatsApp, yeni özelliği ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. WhatsApp'ta spam mesajlardan artık kurtulmak mümküm olacak. Özellikle hiç tanımadığınız kişilerden gelen mesajlardan kurtulma imkanınız olacak.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, WhatsApp, reklam ya da sahte haberlerin yayılmasına neden olan spam mesajların önüne geçebilmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

OTOMATİK ENGELLENECEK

WhatsApp, 25’ten fazla gönderilen mesajları spam olarak algılayacak ve bu mesajı yayan kişiyi otomatik olarak engelleyecek.

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