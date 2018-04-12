Van'da birlikte yaşadığı Kader Özdemir'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Halit Çançin'e verilen 25 yıl hapis cezasının gerekçeli kararında, çiftin arasında resmi nikah olmadığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanununun (TCK) ilgili maddelerindeki ağırlatıcı nedenlerin uygulanmadığı belirtildi.
Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde 26 Ocak 2017'de birlikte yaşadığı Özdemir'i 50 bıçak darbesiyle öldüren Çançin'e verdiği cezanın gerekçeli kararında, sanıkla maktul arasında resmi nikah bulunmadığına işaret etti.
Sanığın, Özdemir ile evlenmek istemediği, ailesinin kendisini buna zorladığı yönünde ifade verdiği vurgulanan gerekçeli kararda, tanık beyanları, evlenmek için başlık parası ödemesi gibi hususların dikkate alınarak savunmasına itibar edilmediği kaydedildi.
Kararda, sanığın Kader Özdemir'in WhatsApp programında kullandığı profil fotoğraflarını beğenmediği, bu nedenle tartıştıklarına yer verilerek, şöyle denildi:
"Sanığın yakını olan tanıklar, sanık ile maktul Kader'in birbirleriyle isteyerek evlendiklerini ve aralarında bir husumet bulunmadığını, ayrıca tanıkların maktulün sanığı aldatmadığını ifade etmiştir. Böylece sanığın maktulün kendisini aldattığı ve istemeden evlendiğine ilişkin savunmasına mahkememizce itibar edilmemiştir. Maktulün kendisine karşı ağır konuştuğu ve hakaret içeren sözleri sarf ettiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığı anlaşılmıştır. Sanığın maktul Kader Özdemir'i 50 bıçak darbesiyle darp ettiği, 25'in üzerinde darbenin öldürücü mahiyette olduğu, sözü edilen yaraların kesici ve delici alet ile meydana geldiği yapılan otopsiden ve adli muayene raporundan anlaşılmaktadır."
"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME' SOMUT OLAYDA OLUŞMAMIŞTIR"
Sanığın, eyleminin TKC'nin 81/1 madde ve fıkrasında yasal unsurları tanımlanan "kasten insan öldürme" suçunu oluşturduğu, bu bağlamda sanığın sözü edilen madde kapsamında cezalandırılması gerektiğinin tartışmasız olduğu kaydedilen kararda, Yargıtay içtihatlarına yansıyan kararlar da örnek gösterilerek, "canavarca hisle öldürme" ağırlatıcı nedeninin unsurlarının somut olayda oluşmadığı belirtildi.
Kararda, sanığın Özdemir ile "imam nikahı" ile yaşadığı anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:
"TCK'nin 82/1-d madde ve fıkrasında kast edilen 'resmi nikahla evli olan eştir.' Bu nedenle maktul ile imam nikahı kıydırmak suretiyle evlenen sanığa sözü edilen maddede düzenlenen ağırlatıcı nedeni tatbik etme olanağının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, sanığın maktulün ailesine başsağlığı dilemesi, pişmanlığını dile getirmesi, yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkileri nazara alınarak, sanık hakkında hükmedilen müebbet hapis cezasının 25 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verilmiştir."
Özdemir ailesinin avukatlarının verilen cezayı az bularak yaptığı itiraz üzerine dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.
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