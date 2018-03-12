WhatsApp’ın yeni özelliklerinden ‘Herkesten Sil’, gönderilen mesajların sohbetteki tüm kullanıcıların cihazlarından silinmesine olanak tanıyordu.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında kullanıma sunulan özellik, kullanıcılara mesajları herkesten silmek için 512 saniye (8 dakika 32 saniye) süre veriyordu. Geçtiğimiz hafta güncellenen WhatsApp uygulamasında bu süre uzatıldı ve 4096 saniyeye (1 saat 8 dakika) çıkarıldı.

Son olarak, WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdikten sonra kapatılan telefonlar, mesajları herkesten silmek için 1 saat yerine 24 saate sahip oluyor.

BEKLENEN ÖZELLİK GELDİ! WHATSAPP'TA MESAJ İPTAL EDİLEBİLECEK!