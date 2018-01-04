Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıl ile birlikte bazı telefonlara ve işletim sistemlerine verdiği desteği kesti. İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteği kesitiği telefonların tam listesi...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu yılında sonunda desteği keseceği işletim telefonları açıklamıştı.

Konuyla ilgili resmi blog sayfasından açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendiren WhatsApp 31 Aralık itibari ile söz konusu modellere destek sunmayacağını açıklamıştı.

İşte 2018'e girmemiz ile birlikte WhatsApp'ın desteği kestiği işletim sistemleri ve telefonlar...

Nokia Symbian S60

Nokia S40 (Bazı kaynaklarda desteğin 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldığı ifade ediliyor)

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7.+1

iPhone 3GS (iOS 6)

WhatsApp bu telefonları ya da işletim sistemlerine sahip kullanıcılarına eğer güncellenebiliyorsa işletim sistemini güncellemelerini ya da cihazlarını yeni modellerle değiştirmelerini tavsiye etti.

Açıklamada bu kararı alırken çok zorlandıklarını da belirten WhatsApp yetkilileri üst işletim sistemleriyle kullanıcıların WhatsApp'tan tam olarak faydalanabileceklerini hatırlattı.

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