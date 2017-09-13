WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton şirketten ayrıldı

Facebook'taki kişisel hesabından kısa bir açıklama yapan Acton, kar amacı gütmeyen yeni bir organizasyon kurmak için kurucularından olduğu WhatsApp'tan ayrılacağını duyurdu.

Acton, WhatsApp'ı 8 yıl önce Ukrayna göçmeni Jan Koum ile birlikte kurmuştu. İkili sıfırdan yarattığı şirketi 2014 yılında 19 milyar dolara Facebook'a satmıştı.

Brian Acton

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