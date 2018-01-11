lmanya'nın Bochum şehrinde bulunan Ruhr Üniversitesi'nden güvenlik araştırmacılarının bulduğu açığa göre WhatsApp grup sohbetlerine casuslar girebilir.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre; bir kişi, uygulamadaki hatayı kullanarak güvenliği aşabilir ve bir grup sohbetine sessizce dahil olabilir. Bildiğiniz gibi normal şartlarda üye olduğunuz WhatsApp grubuna bir kişi eklendiğinde bildirim alırsınız. Fakat araştırmacılara göre sunucunun mesaj işleme biçimini karıştırarak gruba sessizce dahil olunabiliyor.

WHATSAPP NE DİYOR?

WhatsApp sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, WhatsApp grup sohbetlerini gizli misafirlerin dahil olamayacağı şekilde kurduklarını, kullanıcı güvenliği ve gizliliğinin kendileri için çok önemli olduğunu, bu nedenle kullanıcılardan çok az veri topladıklarını ve maksimum güvenlik için gönderilen tüm mesajların uçtan uca şifrelendiğini söyledi.

Fakat Almanya'daki araştırmacıların bulguları kullanıcıların kafasında soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

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