Sosyal medyada yalan, sahte haberler internet öncesi çağa göre çok daha hızla yayılıyor. Özellikle Trump'ın seçilmesi için reklam olarak yayımlanan sahte haberler, Cambrdige Analytica Facebook verilerini kötü niyetli kullanması gibi konular sonrasında, sosyal ağ şirketleri duruma karşı önlem almaya başladı. Her ne kadar bir mesajlaşma yazılımı olsa da, haberlerin hızla yayılmasında önemli rol oynayan yazılımlardan birisi de WhatsApp.

New Indian Express'e göre, WhatsApp da iletilen mesajlara bir ibare koyarak haberin elden ele gezdiğini göstermek istiyor.

Ocak ayında WaBetaInfo da sistemin masaüstü, mobil tüm sürümleri için özel bir bildirim üzerinde çalışıldığı, 25 kezden fazla iletilen mesajlarda mesajın çok iletilen olduğu belirtilmişti. Ancak bu özellik daha sonra çalışma listesinden çıkartıldı.

WhatsApp geliştiricilerinden biri ilek onuşan Express'e göre, özelliğin ne zaman devreye gireceği henüz belli değil.