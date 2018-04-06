WhatsApp’ın yeni özellikleri için yayınladığı beta sürümü, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özellik olan daha kolay ses kaydı yapmayı da içeriyor.

Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar artık ses kaydı yapmak için sanal tuşa basılı tutmak zorunda kalmayacak. Mikrofon tuşuna basılı tuttuktan sonra, karşılarına çıkacak kaydırma seçeneğini uygulayarak ses kaydının devam etmesini sağlayabilecekler.

Kullanıcılar kaydettikleri sesli notları göndermeden silme seçeneğine de sahip olacaklar.

Android için beta olarak yayınlanan güncellemenin tüm Android ve iOS kullanıcıları için ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor.