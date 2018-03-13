1 milyardan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp'ta keşfedilen bir açık milyonlarca kullanıcıyı harekete geçirdi. En çok kullanılan uygulama olan WhatsApp bu sefer platforma entegre ettiği yeni bir özellikle değil bir açık ile gündeme geldi. Üstelik bu açık herkesi ilgilendiriyor.

"MAVİ TIK" AÇIĞI

WhatsApp’ın 2014 yılında kullanıma sunduğu karşınızdaki kişinin mesajınızı görüp görmediğini anlamanızı sağlayan 'mavi tik' özelliği hakkında bir açık keşfedildi.

WhatsApp Mavi Tik hilesi ise kullanıcı “mavi tik kapatma” yapmış olsa bile işe yarıyor. Açık sayesinde karşınızdaki kişi mavi tik özelliğini kapatsa bile gönderdiğiniz sesli mesaj sayesinde mesajlarınızı görüp görmediğini anlayabiliyorsunuz.

Başka bir deyişle birisinin çevrimiçi olup olmadığını anlamak istiyorsanız, kendisine sadece 1 saniye uzunluğundaki sesli mesaj göndermeniz yeterli.

Zira mesaj atmanız durumda bu mesajınız okunmasa bile siz bunu göremezden sesli mesajı alan kişi bunu okuduğunda kendi ekranınızdan bunu görebiliyorsunuz. Bu yüzden söz konusu açık "beyaz yalanları deşifre edecek" açık olarak da sosyal medyada günün konusu oldu.