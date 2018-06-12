WhatsApp uygulamasında istediğiniz kişileri engelleyerek onlardan mesaj, arama ve durum güncellemeleri almayı durdurabilirsiniz. Ama WhatsApp üzerinden birini engellemek kişi listenizden o kişiyi silmez ya da engellenen kişinin sizi aramasına ya da normal SMS göndermesini engellemez. Bunun için numara engelleme seçeneklerini kullanmalısınız. Ayrıca dilediğiniz zaman engel kaldırma işlemi ile aynı kişi ile yeniden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca unutmayın; bir kişinin engellemesini kaldırırsanız, kişinin engelli olduğu süre boyunca gönderdiği hiçbir aramayı veya mesajı alamazsınız.

WHATSAPP’TA BİRİNİ ENGELLEYİNCE NE OLUR?

- Whatsapp’ta birini engellediğiniz andan itibaren gönderilen mesajlar ve durum güncellemeleri telefonunuzda gözünmez.

- Engellediğiniz kişi tarafından çevrimiçi olup olmadığınız ve son görülme saat bilginiz görünmez.

- Durum güncellemeleriniz engellenen hiç kimseye görünmeyecektir.

- Profil fotoğrafınız ve o alanda yapacağınız fotoğraf değiştirme işlemleri de engellenen kişi tarafından görülmez.

WHATSAPP’TA ENGELLEME

Whatsapp’ta bir numarayı engelleme için izlemeniz gereken yolları adım adım araştırdık. İşte izlemeniz gereken yol;

TELEFONUNUZDA KAYITLI İSE;

- Whatsapp uygulamasını açıp sırasıyla Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenen kişiler'e gidin.

- Ardından ekle işaretine dokunup engellemek istediğiniz kişiyi listeden seçip engelleyin

KİŞİ LİSTENİZDE EKLİ DEĞİLSE;

- Engellemek istediğiniz kişi ile olan sohbeti açın.

- Ardından açılan sayfanın üst kısmında yazan Engelle'ye dokunun. Ayrıca engelle seçeceğinin yanında şikayet edebilmeniz için spam seçeceği de bulunur.

WHATSAPP’TA ENGELLMEYİ KALDIRMAK

WhatsApp üzerinde daha önce engellediğiniz biri ile yeniden iletişime geçmek istiyorsanız engel kaldırmalısınız. Engelleme kaldırma işlemi için sırasıyla izlemeniz gereken yol aşağıdaki gibidir;

- Whatsapp uygulamasını açıp Ayarlar > Hesap > Gizlilik > - Engellenen kişiler'e dokunun.

- Ardından kişinin ismine dokunup basılı tutun.

- Açılan menüden Engellemeyi Kaldır'a dokunun.